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НовостиПолитика5 сентября 2023 10:03

Песков: РФ не согласна с заявлениями Пашиняна об отдалении от Южного Кавказа

Ранее Пашинян заявлял, что миротворческие силы России якобы не обеспечивают безопасность в регионе
Сергей ЧИКОВ
Песков: РФ не согласна с заявлениями Пашиняна об отдалении от Южного Кавказа

Песков: РФ не согласна с заявлениями Пашиняна об отдалении от Южного Кавказа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле прокомментировали слова премьер-министра Армении Никол Пашиняна об уходе России из Нагорного Карабаха и ошибке рассчитывать на Москву в вопросе обеспечения безопасности в регионе

Ранее Пашинян в интервью испанскому изданию la Repubblica заявил, что российские миротворческие войска якобы не обеспечивают безопасность Лачинского коридора.

“В Москве глубоко уважают премьера Армении, ценят рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и Путиным, но не могут согласиться с этими словами”, — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он отметил, что Россия не намерена сворачивать свою миротворческую деятельность и продолжит оставаться гарантом безопасности, поскольку играет очень важную роль в стабилизации обстановки в регионе. Однако, подчеркнул Песков, залог успеха в этом деле – следование положениями трехсторонних договоренностей.