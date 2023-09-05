Песков: РФ не согласна с заявлениями Пашиняна об отдалении от Южного Кавказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле прокомментировали слова премьер-министра Армении Никол Пашиняна об уходе России из Нагорного Карабаха и ошибке рассчитывать на Москву в вопросе обеспечения безопасности в регионе

Ранее Пашинян в интервью испанскому изданию la Repubblica заявил, что российские миротворческие войска якобы не обеспечивают безопасность Лачинского коридора.

“В Москве глубоко уважают премьера Армении, ценят рабочие и весьма конструктивные отношения между ним и Путиным, но не могут согласиться с этими словами”, — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он отметил, что Россия не намерена сворачивать свою миротворческую деятельность и продолжит оставаться гарантом безопасности, поскольку играет очень важную роль в стабилизации обстановки в регионе. Однако, подчеркнул Песков, залог успеха в этом деле – следование положениями трехсторонних договоренностей.