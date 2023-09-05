Полковник рассказал о роли гиперзвукового оружия в ходе спецоперации

Полковник Кнутов считает гиперзвуковое оружие самым эффективным в зоне СВО Фото: REUTERS

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с Lenta.ru заявил, что российское гиперзвуковое оружие в разы эффективнее другого в рамках специальной военной операции на украинской территории, отметив, что данный вид вооружения на данный момент выпускается в России серийно.

«Это не какие-то экспериментальные ракеты, а именно идет серийное производство ракет "Кинжал". Так как их выпускаем серийно, мы их применяем намного чаще, чем это делалось раньше», - заявил он, уточнив, что в связи с этим системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине «практически по ним не работают».

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что оснащение новых фрегатов и корветов гиперзвуковыми «Цирконами» выведет флот России на качественно новый уровень. Как сообщал телеканал «360», по его словам, большинство судов Военно-морского флота (ВМФ) РФ не потребуют переработки и «Цирконы» спокойно встанут на место «Калибров».