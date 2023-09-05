В России начнутся продажи автомобилей нового бренда «Валдай»

Фото: Comtrans-2023

В России появились машины нового бренда «Валдай», которые были представлены на выставке коммерческих автомобилей Comtrans-2023 в Москве. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Уточняется, что права на бренд «Валдай» компания ГАЗ передала компании «Нижегородские грузовые автомобили». Как заявили в предприятии, их продукция производится вместе с компанией Foton. Выпуск собираются локализовать на территории промышленного кластера недалеко от Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.

Среди новинок компании «Валдай», которые можно увидеть на выставке, есть грузовик «Валдай-18», фургон «Валдай-8», бортовой тяжелый самосвал «Валдай-33», грузовое шасси «Валдай-12», а также магистральный седельный тягач «Валдай-45».

Как сообщили «Известия», грузовой автомобиль «Валдай 45» оптимизирован под полуприцепы европейского типа и оборудован 470-сильным 11,8-литровым двигателем в связке с 12-диапазонной роботизированной трансмиссией. Задняя подвеска у него пневматическая.