Эксперты рассказали, как бороться с похмельем и кто в зоне риска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев в беседе с «Абзацем» рассказал, что биологически активные добавки (БАД) от похмелья в большинстве случаев неэффективны, за исключением тех, что содержат витамины группы В и микроэлементы.

«Алкоголь вымывает натрий, магний, кальций – это всё необходимо восстановить. Перечисленное есть в таблетированной форме. Также есть энтеросорбенты, которые необходимо принимать до алкоголя или сразу после», - рассказал он, предупредив, что это могут быть противосудорожные препараты и рекомендуя принимать их по назначению врача.

Казанцев также призвал контролировать количество выпитого и не доводить до зависимости, предупредив, что злоупотребление чревато судорожными припадками, а также психозом и даже летальным исходом.

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала обильное питье и постельный режим «при любой интоксикации». «Это ускоряет процесс восстановления, но не ликвидирует последствия», - отметила, рекомендуя также при похмелье бульон, который способен восполнить солевые потери.

Практикующий психолог Татьяна Василькова рассказала, что алкогольная зависимость развивается не у всех людей. Среди наиболее склонных к такому заболеванию эксперт назвала стремящихся к саморазрушению. По ее словам, подобные люди не видят смысла в жизни, постоянно чувствуя вину.

«Вторая группа – это люди, не умеющие говорить «нет». Чтобы отказаться от алкоголя, нужно в целом уметь отстаивать свои границы и отказывать. Если нет внутреннего стержня, человек не может себя структурировать и что-то запретить», - заявила она, призвав учить своих детей говорить «нет».

Кроме того, в группе риска находятся люди, у которых плохие связи с отцом. По словам психолога, именно этот родитель учит ребенка принимать решения, а также идти к целям и отстаивать свое мнение.