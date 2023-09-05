Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку бойца ВСУ за убийство 14 человек

Василенко проходил по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР. Фото: Кадр видео

Верховный суд ДНР приговорил бойца батальона морской пехоты ВСУ Валента Василенко к пожизненному лишению свободы.

“Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима”, — приводит решение суда телеграм-канал СК РФ.

Василенко проходил по делу о гибели 14 мирных жителей в ДНР и признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве двух и более лиц.

“КП-Донецк” уточняет, что в марте 2022 года Василенко вместе с сослуживцами получили приказ об устранении мирных жителей около боевой позиции ВСУ и открыл огонь по шести мирным жителям, а через несколько дней после этого расстрелял микроавтобус, в результате чего погибли еще восемь граждан.