Актриса Равшана Куркова раскрыла имя дочери Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса Равшана Куркова рассказала, как назвала свою дочь. Малышке звездная мама выбрала имя Самира, пишет "Газета.Ru".

Звезда стала мамой во второй раз в марте этого года. По ее словам, дочка растет спокойной и позволяет родителям спать по ночам.

Также у 43-летней Курковой есть сын Гаспар, которому исполнилось 3 года. Иногда мальчик может ревновать к младшей сестре, но без агрессии.

"Стараюсь распределять внимание, держать баланс - пока, по крайней мере, это удается", - заявила Куркова.

При этом артистка добавила, что не испытывает чувство вины перед своими наследниками, как многие другие работающие мамы.

Напомним, российская актриса Равшана Куркова родила дочь в марте этого года, но рассказала о пополнении только спустя несколько месяцев.