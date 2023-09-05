Стало известно как выглядит новая купюра в 100 рублей: суперпокрытие и QR-код Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Центробанке рассказали об особенностях новой сторублевой купюры. Они уже поступили в оборот в Хабаровском крае, Тверской и Ярославской областях.

У новой банкноты есть ряд преимуществ. Благодаря ламинированию, она удобна в пользовании. Легко очищается от загрязнений, лучше обрабатывается банкоматами. Кроме того, рельефные метки помогут людям с ослабленным зрением определить номинал купюры.

Кроме того, на каждую банкноту будет нанесен QR-код, он ведет на страницу Банка России. Там можно почитать о купюре и убедиться в ее подлинности.

На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля. С обратной - Ржевский мемориал Советскому Солдату на фоне панорамы музея-заповедника "Куликово поле".

Кстати, скоро новые банкноты войдут в оборот во всех регионах РФ, сообщает Life.

Ранее художник Юрий Ковердяев беседе с "Газетой.Ru" назвал семь цветов, которые можно использовать в дизайне новых десяти- и пятирублевых купюр. Это - салатовый, изумрудный, фиолетовый, коричневый, красный, оранжевый и розовый.

Тем временем, гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук ранее сообщал, что пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году. При этом новые сторублевки готовы принять только 20% банкоматов, пишет Царьград.