Инвестиционный стратег Александр Бахтин посоветовал копить на пенсию акциями Фото: Евгения ГУСЕВА

Инвестиционный стратег Александр Бахтин назвал пять правил инвестирования. Прежде чем вкладывать деньги, необходимо убедиться в стабильных доходах, в наличии финансовой подушки безопасности в размере двух-трех месячных зарплат и, конечно, должна быть цель: краткосрочная или долгосрочная. Личный финансовый план и возможный риск определят финансовые консультанты, поэтому Бахтин советует обращаться за помощью к специалистам.

Немаловажно, определить цель вложений и ее срок. От цели, срока, суммы будет зависеть состав инструментов в портфеле инвестора. Если цель долгосрочная - к примеру, накопления на будущую пенсию, то в составе портфеля должны заметно превалировать акции.

Определите, сколько сбережений вы будете вкладывать ежемесячно. Например, 10-20%. Обязательно должен быть системный подход.

Следующее правило - распределять вложения важно не только по видам активов, но и по валютному принципу.

- Для тех, кто зарабатывает в рублях, оптимальной долей сбережений в валюте и валютных инструментах будет 30-40%. Такой подход позволяет минимизировать потери из-за курсовой волатильности, - советует эксперт, беседуя с Газетой.Ru».

Альтернативой сбережениям в долларах и евро может стать юань, ставки по таким вкладам растут. Хранить деньги можно также в дирхамах и манатах.

- Нужно помнить, что у нас с этого года налог на депозиты работает. Чем выше ставка по вкладам, тем больше необлагаемая налогом сумма дохода. То есть, исходя из нынешней ключевой ставки 12%, там сейчас 120 тысяч рублей. Я думаю, на конец года ставка будет 14% — будет 140 тысяч, — пояснил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев телеканалу «360».

Ранее, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев отметил, что рубль можно укрепить, и для этого нужно ввести валютные ограничения. Он напомнил ситуацию, когда началось обвальное падение рубля, то ЦБ с помощью валютных ограничений быстро стабилизировал ситуацию, пишет Царьград.