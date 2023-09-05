Смертельные пары яда: Младенец умер на Кубани из-за травли грызунов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Новолеушковской, в Павловском районе Краснодарского края, скончался двухмесячный младенец. Причиной стали таблетки от грызунов, которые разместил по всему дому отец ребёнка, в надежде справиться с засильем мышей, однако мужчина не подозревал, что пары от таблеток окажутся настолько опасны. Об этом сообщил «КП-Кубань».

«Вечером 2 сентября 28-летний глава семьи решил расправиться с грызунами. Он разместил в помещениях жилого дома таблетки фумиганта. Яды таблеток относятся к первому классу опасности», - говорится в публикации, со ссылкой на следователей региона.

Мужчина разложил таблетки, и вся семья отправилась спать. Утром всем стало плохо, и семейство было госпитализировано с отравлением. Взрослых удалось спасти, однако младенец, в силу слишком малого возраста организма, не смог выжить, несмотря на все усилия врачей.

Возбуждено уголовное дело, по факту причинения смерти по неосторожности. Однако не факт, что привлекать к ответственности будут именно отца. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося, а также ознакамливаются с продукцией, которая привела к трагедии.

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