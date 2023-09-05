Певица Анастасия обвинила врачей в ограблении и убийстве своей матери. Фото: кадр из видео

У певицы Анастасии горе. Недавно скончалась ее мать – известный режиссер Людмила Салдадзе. Женщина умерла в психиатрической лечебнице, и, по мнению артистки, не обошлось без криминала. Она до сих пор не может забрать родительницу из морга и предать ее тело земле.

Артика делится, что последние несколько дней перед смертью с матерью было все в порядке. Она даже работала на участке с граблями, так как была физически крепким человеком.

Потом вдруг закашлялась и изо рта пошла кровь. Дочь вызвала скорую помочь. Когда женщину забирали в больницу, певица дала матери с собой много денег.

«Для этой местности очень большую – 600 тысяч рублей. Лично эти деньги передала маме при фельдшере, водителе скорой помощи. Еще их предупредила, что у нее при себе большая сумма», - рассказывает она сайту mk.ru.

Деньги могли потребоваться на оплату сиделки, палаты и другие расходы. Сама артистка собиралась приехать в больницу через два дня.

Пенсионерку отвезли в приемный покой больницы города Зубцов.

- А оттуда почему-то ее повезли в психиатрическую больницу, за 150 километров. Этот вопрос я врачам задала первым: «Почему она у вас оказалась?» Говорят, что мама себя агрессивно вела. А мне даже об этом не сказали. Какой-то суд, оказывается, произошел, - рассказывает она.

Оказывается, до того, как перевезти пациентку в психиатрическую лечебницу, было организовано судебное выездное заседание. После чего получено разрешение на госпитализацию. Артистку никто уведомлять не стал.

Когда оказалось, что женщина умерла в больнице, дочери не отдали тело. Говорят, что нельзя без вскрытия. С тех пор прошло двое суток, но никаких новостей из больницы нет.

В психиатрической лечебнице отметили, что никаких денег при пациентке не было.

- Значит, в приемном покое ее обчистили. Ну кто-то же ее обчистил! – возмущена Анастасия.

На вопрос. Зачем она дала в больницу такую огромную сумму денег, отвечает, что на эмоциях выгребла все что было и отдала. А вот в то, что пенсионерка могла проявить агрессию, она не верит.

- Мне кажется, ее убили именно из-за этих денег. В психушку уложили, а там уж чего, - заключила она.

Артиста обратилась в полицию и теперь ждет результата проверки. Стражи порядка пообещали, что поговорят с фельдшером и санитарами, которые забирали из дома Людмилу Салдадзе.