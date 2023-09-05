Le Monde: Франция обсуждает с Нигером вывод своих войск Фото: REUTERS

Власти Франции начали переговоры с военными Нигера о возможности вывода части своих войск с территории африканской страны. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

По данным издания, переговоры по выводу части подразделений уже идут. Такие дискуссии являются естественными на фоне прекращения совместной антитеррористической деятельности, считает источник.

График вывода войск и численность солдат, которые могут покинуть Нигер пока неизвестны. При этом, военные Франции могут быть "частично передислоцированы в соседние страны, в частность, в Чад, а другая часть будет возвращена на родину. Сейчас в Нигере находится около 1,5 тыс. французских военных.

Ранее появилась информация, что вооруженные силы Нигера направились к французской военной базе в Ниамее для того, чтобы наблюдать за солдатами Франции, сообщил источник, знакомый с ситуацией в нигерской столице.