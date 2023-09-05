Психолог дала советы, как побороть ревность

Отношения укрепят разговоры "по душам", уверены специалисты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие специалисты уверены: ревность не только не сохраняет отношения, но и сильно им вредит. Как побороть в себе приступы ревности и начать доверять партнеру рассказала «Газете.ru» психолог Екатерина Бугрова.

- Если партнер ушел развлекаться с товарищами, почему бы вам не заняться тем же? Тогда вы сами будете заняты общением и хорошо проведете время в кругу друзей, - посоветовала Бугрова.

Она добавила, что вместо ссор и скандалов с любимым человеком, лучше уделить время саморазвитию: научиться любить свое одиночество и личное пространство. Также не лишним будет найти для себя хобби.

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что специалисты советуют отношения нужно не выяснять, а прояснять. Только в этом случае можно понять оппонента. Бабушкин совет "мудрость - в молчании" к ситуации конфликта не подходит: молчание лишь усугубляет ситуацию.

По данным телеканала «360», причины большинства измен кроются в неправильной поведенческой модели, воспринятой человеком в родительской семье. По словам специалиста, люди, пережившие драму в семье, зачастую не могут грамотно выстроить отношения со второй половинкой. К травмирующим событиям могут относиться домашнее насилие или пагубные привычки родителей.