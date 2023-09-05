Назван главный тренд школьной моды

Школьная форма должна быть не только удобной, но и модной, считают эксперты Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выбор школьной одежды — не простая задача, ведь ребенок должен одновременно соответствовать правилам образовательного учреждения, и при этом, выглядеть модно. Представители крупной сети по продаже детской одежды рассказали «Газете.ru» о самом популярном стильном бренде у школьников.

- Стиль old money — один из главных трендов школьной моды в 2023/2024 году. Его отличает аристократичность и сдержанность. Это одежда, напоминающая форму учеников элитных школ: блейзеры и кардиганы с эмблемами, юбки и платья в клетку тартан, твидовые пиджаки, - объяснили эксперты.

При этом, в моду входят и новые цвета - наряду с классическим темно-синим вариантом, востребована школьная форма серого цвета.

Ранее «Известия» сообщили, что ГОСТ на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024-го. Новый стандарт не только описывает, что входит в понятие формы, но и предъявляет ряд требований к такой одежде: например, по проницаемости влаги и воздуха.

По данным ОТР, ГОСТ не является обязательным. Добросовестные производители, которые и сейчас соблюдают все требования, используют качественные материалы и технологии, смогут легко получить соответствующую маркировку.