Прокуратура признала нежелательной в России деятельность британской НПО

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность британской неправительственной организации International Transport Workers Federation. Об этом заявила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным ведомства, с начала спецоперации лидеры данной организации - граждане Великобритании и Австралии - выступали с резкими заявлениями против России и осуждали действия Москвы.

С 2022 года организация содействует введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты российских судов. В их числе и арендованные компаниями из РФ, и ходящие под флагом России суда.

Ранее в Генпрокуратуре России признали деятельность зарегистрированного в США фонда “Свободная Бурятия”* (признан в России иностранным агентом) нежелательной на территории страны.