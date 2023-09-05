В Ямальские больницы получили новое современное оборудование

В Салехардской окружной больнице пациентов теперь обследуют с помощью ультразвуковой диагностической системы с мощными датчиками. Новый аппарат дает возможность проводить более информативные исследования. Оборудование мобильное. Его можно использовать как в стационаре, так и в поликлинике. Аппарат приобретен по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Карина Безрукова, исполняющая обязанности заведующего отделения ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», отметила, что технологии, которые используются в новом оборудовании, позволяют быстро и с максимальной точностью в трехмерном изображении определять анатомические нарушения и оценивать степень заболевания

Современный рентген-аппарат – новейшую разработку российского производителя для рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии установили в Новоуренгойской больнице. Функциональные возможности аппарата позволяют делать снимок в любом положении. На новом оборудовании можно ежедневно проводить до 160 исследований.

Эндоскопическую систему визуализации получила Тарко-Салинская больница. Комплекс оснащен HD-камерой для получения четкого изображения, а также системой коагуляции и запаивания сосудов. Применение этих систем позволяет проводить операции с минимальной травматизацией, что сокращает период реабилитации пациентов. Врачи уже провели порядка 10 операций по этой методике на новом оборудовании.

Для губернатора Дмитрия Артюхова сфера здравоохранения — один из приоритетов. Только за последний год лечебницы Ямала получили три тысячи единиц современного оборудования. За минувшее пятилетие количество приобретенной медтехники превысило 15 000 единиц.