Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заявление одного из постоянных членов СБ ООН по санкциям в отношении Мали является неоколониальным подходом.
По словам Небензи, постоянные призывы России к авторам проекта о продлении санкций в отношении Мали проявить конструктивный подход были проигнорированы.
"Не стоит рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - заявил Небензя.
Также постпред добавил, что один из постоянных членов Совбеза сказал: "мы делаем, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем".
"Это ли не проявление неоколониального подхода", - отметил постпред.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что международные санкции в отношении Мали прекратили свое действие после вето России в Совете Безопасности ООН.