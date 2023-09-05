Небензя назвал заявление члена Совбеза ООН по Мали неоколониальным подходом Фото: REUTERS

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что заявление одного из постоянных членов СБ ООН по санкциям в отношении Мали является неоколониальным подходом.

По словам Небензи, постоянные призывы России к авторам проекта о продлении санкций в отношении Мали проявить конструктивный подход были проигнорированы.

"Не стоит рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны", - заявил Небензя.

Также постпред добавил, что один из постоянных членов Совбеза сказал: "мы делаем, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем".

"Это ли не проявление неоколониального подхода", - отметил постпред.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что международные санкции в отношении Мали прекратили свое действие после вето России в Совете Безопасности ООН.