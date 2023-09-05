Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва Фото: Иван ВИСЛОВ

Между Россией и Мьянмой возобновилось авиасообщение. Первый рейс отправился 5 сентября 2023 года спустя тридцать лет перерыва. Об этом сообщили в Росавиации

По официальным данным, 5 сентября в аэропорт Толмачево города Новосибирск прилетел первый регулярный воздушный рейс авиакомпании Myanmar Airways International. Самолет следовал по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск.

"Так приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", - заявили в Росавиации.

Кроме того, прибывший самолет авиакомпании Мьянмы по традиции встретили водяной аркой.

В июле 2023 года российский посол в Танзании Андрей Аветисян заявил, что Россия и Танзания в ближайшее время заключат между собой соглашение о гражданском авиасообщении.