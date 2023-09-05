Госдеп: США хотят просить КНДР отказаться от поставок оружия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединенных Штатах видят сдвиги во взаимодействии России и КНДР по линии обороны, при этом Вашингтон продолжит убеждать Северную Корею отказаться от планов поставлять оружие РФ. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, анализ США показывает, что переговоры КНДР и России о поддержке обороны продвигаются.

"Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги", - отметил Салливан.

Ранее Соединенные Штаты неоднократно говорили о вероятном сотрудничестве России с Ираном и КНДР по поставкам вооружения для того, чтобы использовать их на Украине. В Москве такие заявления отрицают.

Ранее издание New York Times сообщало о том, что лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын намерен приехать в Россию в сентябре.