MWM: США возможно пересмотрят поставки ВСУ после уничтожения Challenger 2 Фото: REUTERS

НАТО может пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения танка Challenger 2, об этом написал журнал Military Watch Magazine.

«Пока западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках Украине, потеря танка - серьезный урон, который еще никому не удавалось нанести до этого момента...», — говорится в статье.

Издание отметило, что это должно стать тревожным сигналом для США, которые планировали поставить собственные модернизированные танки M1A1 Abrams. Подчеркивалось, что эти машины обладают даже меньшей живучестью, чем потерянная британская модель.

При этом автор назвал уничтожение британского танка очередной победой России.

Как писал сайт KP.RU, ранее российские подразделения впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в ходе спецоперации. Его удалось ликвидировать в ходе боевых действий под Работино в Запорожской области.

Отмечалось, что танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2. Из этого делается вывод, что американские M1A1 на поле боя ожидает та же участь, — рассказали в публикации.

Как отметил Владимир Рогов, отправка этого вооружения может говорить о том, что ВСУ задействовали уже все доступные резервы, но никаких результатов это не принесло.