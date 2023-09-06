AFP: Французский суд отказал Ассанжу в праве просить политическое убежище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Франции во вторник отклонил обращение о возможности запросить политическое убежище для главы и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в лондонской тюрьме, сообщило агентство Frans Press.

«Условия ограничения его свободы не позволяют сделать исключение из нормы французского права, которое требует присутствия запрашивающего на национальной территории или территории ЕС», - говорится в распоряжении суда.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проиграл последнюю судебную апелляцию и находится на грани экстрадиции в США.

Несмотря на решение судьи Свифта, семья Ассанжа, включая самого журналиста, не сдается и продолжает бороться за его свободу.

Стелла Морис, супруга Джулиана, подчеркнула, что команда Ассанжа намерена подать ходатайство о назначении повторного рассмотрения дела с участием двух новых судей.

Отец Ассанжа, Джон Шиптон, добавил, что основания для нового слушания его сына являются «ясными, твердыми и справедливыми».

«Мы в ужасе наблюдаем за происходящим, и все непредвзятые люди во всем мире наблюдают за этим с глубоким беспокойством и тревогой», – отметил он.