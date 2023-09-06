ФСБ задержала жителя Ростовской области за передачу военных данных на Украину Фото: кадр из видео

Жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину данных об одном из военных объектов в Краснодарском крае, об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

«Мужчина собрал и передал представителю украинских военных формирований сведения об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края», - сказал собеседник.

Переданные данные могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов по данному объекту, что привело бы к потерям среди личного состава.

По данному факту возбуждено уголовное дело о «Госизмена». Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в покушении на бывшего председателя таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского.

Отмечается, что задержанная призналась в содеянном. На данный момент следователи уже завершили изучение места происшествия и допросили свидетелей, а также изъяли необходимые улики для проведения экспертиз.

Сотрудники ФСБ России опубликовали кадры задержания жителя Краснодарского края, который подозревается в государственной измене. Он планировал переход на сторону противника.