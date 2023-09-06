Guardian: Словакия может стать союзником России после парламентских выборов Фото: ТАСС

Словакия может стать союзником России после парламентских выборов в сентябре, об этом сообщил обозреватель Guardian.

«Одним махом Словакия может стать новым союзником России. ...Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо - того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану», - заявил обозреватель.

Он отметил, если Фицо изберут, то существует «опасность разворота на 180 градусов» в политике Словакии, которая на данный момент поддерживает киевский режим.

При победе Фицо Братислава начнет оказывать помощь Москве, добавил журналист.

Как писал сайт KP.RU, 3 сентября бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что боевики «Азова»* и другие военнослужащие ВСУ похожи на уличных хулиганов, совершающих ужасные вещи.

Он указал, что на Западе открыто говорят о наличии в рядах ВСУ фашистов. По его мнению, западные СМИ «расстилают красную дорожку» перед формированиями типа «Азова»*, а власти Словакии боятся запретить нацистскую символику, боясь санкций от Евросоюза и США.

В августе 2022 года Фицо, комментируя введение антироссийских санкций, заявил, что санкции не работают. Более всего они наносят ущерб таким странам, как Словакия. Запад совершенно сошел с ума.

Экс-премьер Словакии подчеркивал, что Запад «сошел с ума» в зацикленности на принятии ограничительных мер в отношении Москвы.

*Запрещенная в России террористическая организация