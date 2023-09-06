Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту Фото: Рушан КАЮМОВ

На катамаран кругосветной экспедиции в Тихом океане напали акулы. Состав экипажа смог спастись, но судно спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба томского отделения РГО, где уточняют, что членов экспедиции забрали на спасательный корабль.

«Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Берёзкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса», - говорится в заявлении томского отделения РГО.

Уточняется, что в первый раз акулы кукикаттеры атаковали катамаран в понедельник, 4 сентября, когда пострадал задний левый баллон, который в итоге полностью ушел под воду. Члены экспедиции, несмотря на аварийное состояние судна, продержались около суток и смогли пройти сто миль.

На следующий день, 5 сентября, поздно вечером, в районе 23:00, на катамаран вновь напали акулы, которые смогли прокусить и правый баллон. Судно потеряло равновесие и начало тонуть. Экипаж подал сигнал SOS, связавшись со спасательной службой Австралии. Через 45 минут к судну подплыл сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай.

«Сейчас команда находится на спасательном корабле, который доставит их в Брисбен. В срочном порядке в Австралию вылетает Юлия Калюжная для решения задач по дальнейшему продолжению экспедиции», — рассказали в пресс-службе.