Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за угрозы выселения из Латвии россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о своих планах обратиться к верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович из-за ситуации в Латвии, где не сдавшим языковой экзамен россиянам грозит выдворение.

«Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека», - сказано в сообщении, опубликованном Telegram-канале российского омбудсмена, которая заявила, что собирается обратиться к комиссарам ООН и Совета Европы «с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно пожилого возраста».

Напомним, в сентябре прошлого года в Сейме Латвии были приняты поправки в закон о миграции, обязывающие россиян, имеющих ПМЖ, получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. Экзамен должны были сдать до 1 сентября 2023 года, иначе документы аннулируют.