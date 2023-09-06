Умер Константин Арефьев, российский актер и режиссер

Художник-мультипликатор Константин Арефьев умер на 59-м году жизни. Фото: Союзмультфильм

Советский и российский актер, художник-мультипликатор Константин Арефьев умер на 59-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал киностудии "Союзмультфильм".

"На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева - талантливого мастера на все руки киностудии "Союзмультфильм".... Это был разносторонний, энергичный человек. Память о нем будет жить во многих картинах", - сообщает пресс-служба киностудии.

В "Союзмультфильме" также выразили соболезнования близким Арефьева, назвав его кончину невосполнимой утратой.

Причины смерти российского режиссера и детали произошедшего не сообщаются.

Напомним, Константин Арефьев родился 8 июля 1964 года в Ярославле. Отучившись в Ленинградском институте киноинженеров, Арефьев стал работать в качестве режиссера, монтажера, аниматора и художника.

Последним проектом Арефьева в кресле режиссера стал короткометражный мультфильм "Крылья для друга" в сотрудничестве с Михаилом Алдашиным, а на поприще аниматора - авторская работа "Кораблик, который хотел летать".