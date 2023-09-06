ФСБ обнаружила в 53 регионах РФ 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией в ходе масштабных мероприятий выявила 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 53 российских регионах. Об этом в среду, 6 сентября, сообщила пресс-служба ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту», - сказано в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что было изъято 757 единиц разного вида огнестрельного оружия российского и иностранного производства, включая пулеметы, а закрыты 84 подпольных мастерских по модернизации оружия, а также изготовлению боеприпасов.

Уточняется, что обыски состоялись в июне-июле 2023 года по всей России.

Напомним, в марте этого года ФСБ пресекла деятельность 59 подпольных изготовителей и продавцов оружия в 34 субъектов страны.