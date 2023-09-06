На ремонт дорог в Карелии направлено свыше 13,5 млрд рублей

Во время прямой линии Артур Парфенчиков констатировал настоящий строительный бум в дорожной отрасли. На ремонт и строительство региональных дорог направлены беспрецедентные более 13,5 млрд рублей. В этом году планируется отремонтировать 360 километров магистралей.

Сергей Щебекин отметил соответствующее увеличение и числа реализуемых объектов в сфере дорожного хозяйства. В работе в текущем году находятся 106 объектов. В прошлом году их было 85. Для сравнения, в 2017 году – всего 12.

Что касается ремонта региональных автодорог, в эксплуатацию в текущем году будут введены участки: «Кола» - Калевала – Лонка (автодорога включена в Опорную сеть дорог России), «Кола» – Надвоицы – Сегежа (протяженностью 32 километра), и подъездная дорога от федеральной трассы к поселку городского типа Лоухи.

Артур Парфенчиков, отметил, что одним из наиболее значимых объектов является завершение ремонта автодороги «Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа». Она входит в сухопутный маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи». В 2021-2022 годах были отремонтированы более 82 километров указанной автодороги. В текущем году работы ведутся на последнем участке автодороги протяженностью 25 километров. Общая стоимость работ по ремонту в 2021-2023 годах составила более 3 млрд рублей.

Также в активной фазе находятся дорожные работы на автодорогах в Прионежском, Кондопожском, Пряжинском и Медвежьегорском районах Республики Карелия.

Помимо этого в 2024 году будет завершен ремонт подъезда к деревне Нижняя Салма, общей протяженностью более 31 километра и подъездной дороги от федеральной трассы к поселку Чупа, протяженностью 14 километров.

Во время прямого эфира руководители региона ответили на вопросы о сроках завершения реконструкции Майгубского моста, а также других важных искусственных сооружений. Артур Парфенчиков пояснил, что в текущем году осуществляется ремонт и реконструкция 23 мостов и путепроводов. К вводу в текущем году запланированы 17 из них.

– Работы по реконструкции Майгубского моста ведутся в рамках реструктуризации госдолга Республики Карелия перед Российской Федерацией. Новый мост будет иметь три пролета вместо пяти. Мост станет шире, он будет современным, с большим сроком службы. Строители уже завершили важнейший этап – надвижку пролетного строения и на сегодняшний день выполняют работы по обустройству подходов к мостовому сооружению. Все работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками, – рассказал Сергей Щебекин.

А вот движение по мосту под Сегежей начнется уже в конце октябре этого года, как и по мосту на улице Антикайнена в Петрозаводске, заверил министр.

Сергей Щебекин подчеркнул, что ремонт дорог в Петрозаводске идет с опережением графика примерно на год. Из 106 региональных объектов дорожного строительства и ремонта – 32 в столице республики. Только в текущем году здесь будет отремонтировано свыше 20 километров дорог. Многие улицы уже отремонтированы. Работы проводились с соблюдением всех технологий, не смотря на неблагоприятную погоду

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи также дал разъяснения по ремонту дорог в северных районах Карелии, некоторые из которых не ремонтировались с советских времен.

– В текущем году приступили к капитальному ремонту автомобильных дорог, расположенных в Лоухском районе, и на которых действительно не выполнялись ремонтные работы с момента их строительства. Это автодороги, обеспечивающие подъезд к поселкам городского типа Чупа (8 км), Лоухи (14 км), – рассказал Сергей Щебекин и пообещал, что к декабрю после капитального ремонта будет сдан в эксплуатацию участок км 76- км 92 автодороги А-137 «автомобильная дорога Р-21 «Кола» - Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндской Республикой.

Артур Парфенчиков подчеркнул важность для экономики республики дороги Каргополь – Пудож, которая стала опорной. Это транзитный проезд через всю республику, развитие которого даст импульс развития экономики города Пудож. Это проект, имеет большое значение не только для Карелии, но и для всего Северо-Запада России в целом. Поэтому он получил приоритетное финансирование, в том числе, из федерального бюджета.

Артур Парфенчиков также предложил Сергею Щебекину проработать с федеральными ведомствами возможность переноса старта строительства моста в Сортавале через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари на более ранние сроки. По уже утвержденным планам стройка должна начаться только в 2027 году. Однако в этом случае начало работ совпадет с масштабным празднованием 800-летия крещения карел. Сортавала станет одним из центров торжеств. Местным жителям и его многочисленным гостям со всей России и зарубежья будет гораздо удобнее пользоваться уже готовым сооружением.