Находящегося в международном розыске китайца задержали в Шереметьево Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданин Китая, который по запросу Министерства внутренних дел Франции находится в международном розыске, был задержан в московском аэропорту Шереметьево.

«На пограничном контроле в зале вылета терминала С аэропорта Шереметьево выявлен гражданин Китая Чен Ыи, который находится в международном розыске по линии Национального центрального бюро Интерпола МВД Франции», - приводит ТАСС заявление правоохранительных органов, где отметили, что мужчине грозит арест.

Собеседник агентства также заявил, что мужчина был доставлен в дежурную часть, а посольство Китая уже уведомили о задержании их гражданина.

Напомним, ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и полиции в Нижневартовске задержали гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение преступлений, по статье «мошенничество», «хищение путем растраты», а также «подделка и использование поддельных документов».