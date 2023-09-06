Минобороны: тактическое положение ВС РФ на Запорожском направлении не изменилось Фото: REUTERS

Российские подразделения отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Работино и Вербового. Никаких изменений в тактическом положении войск на Запорожском направлении нет. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области, — рассказали в ведомстве.

За сутки на Запорожском направлении было уничтожено до 40 бойцов ВСУ, а также один танк, две боевые машины и еще множество военной техники западного производства.

Напомним, что пятого сентября стало известно о уничтожении российскими войсками двух складов боеприпасов ВСУ в районе села Верхняя Терса в Запорожской области. За сутки было уничтожено до 115 украинских боевиков, а в районе сел Пшеничное, Скелеватое и Очеретоватое удалось уничтожить украинские беспилотники.