Минобороны России: ПВО за сутки перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российская ПВО продолжает уничтожать вражеские снаряды Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневном брифинге от 6 сентября 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне проведения спецоперации.

Так, за сутки российская ПВО перехватила 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Кроме того, средствами РЭБ было подавлено 17 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбиты в населенных пунктах в Луганске, Донецке, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.