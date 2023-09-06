Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 сентября 2023 9:41

Минобороны России: ПВО за сутки перехватила 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Средства РЭБ перехватили 17 дронов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российская ПВО продолжает уничтожать вражеские снаряды

Российская ПВО продолжает уничтожать вражеские снаряды

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневном брифинге от 6 сентября 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне проведения спецоперации.

Так, за сутки российская ПВО перехватила 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Кроме того, средствами РЭБ было подавлено 17 украинских беспилотников. Вражеские дроны сбиты в населенных пунктах в Луганске, Донецке, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.