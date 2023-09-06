Командир «Ахмата» Алаудинов призвал украинцев просить гражданство РФ

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации Апти Алаудинов призвал украинских жителей «проснуться» и начать просить российское гражданство.

Алаудинов заявил, что жители Украины «не нужны никому, кроме России», а западные страны решили их «отправить на утилизацию».

«Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале командира спецназа «Ахмат».

Напомним, накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за три месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились никаких успехов в своем наступлении, отметив, что украинские войска несут колоссальные потери.