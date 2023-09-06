Губернатор Василий Орлов: Для Амурской области строительство завода по переработке сои - стратегически важное событие

Губернатор Василий Орлов (слева) и директор ГК «Содружество» Сергей Соколовский (справа) дали старт строительству одного из крупнейших в России заводов по переработке сои. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области началось строительство одного из крупнейших в России заводов по переработке сои. В планах региона – перерабатывать до 70% урожая этой культуры, сообщил губернатор Василий Орлов. 29 августа глава региона и директор УК «Содружество» Сергей Соколовский дали старт строительству предприятия в Белогорске. Новый завод будет перерабатывать до 1 миллиона соевых бобов в год. Готовую продукцию будут поставлять как в другие регионы России, так и на зарубежные рынки – в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

«Для Амурской области и сельскохозяйственной отрасли – это стратегически важное событие, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Наша цель – не только собирать хороший урожай, но и наращивать переработку. Например, перерабатывать не менее 70% выращенной в Амурской области сои. Для этого мы планируем и построить предприятия по глубокой переработке сои, и модернизировать существующие производства».

Завод планируют запустить в эксплуатацию в 2026 году. Глава региона отметил, что компания «Содружество» - лидер мирового масштаба с большим опытом реализации подобных проектов. Кроме сои на предприятии будут перерабатывать рапс и лен. Это позволит улучшить севооборот и урожайность, что, в свою очередь, повысит объемы производства сельхозпродукции и увеличит доходность аграрного сектора.

На предприятии создадут около 600 рабочих мест с достойной зарплатой. Инвестор собирается создать для сотрудников комфортные социально-жилищные условия, а также возможности для обучения и профессионального роста.

Ранее глава региона Василий Орлов не раз отмечал, что Приамурье в последние годы демонстрирует высокие результаты в сельском хозяйстве. Общий объем производства аграрной продукции за пять лет увеличился в два раза – до 100 миллиардов рублей. По этому показателю Амурская область вышла в лидеры Дальневосточного федерального округа. За пять лет сбор сои вырос на 48%, урожайность – на 44%. В этом году амурские аграрии собрали более 1,6 миллиона тонн этой культуры, что является абсолютным рекордом за всю историю Приамурья. Кроме того, сельхозпроизводители в 5 раз нарастили посевы кукурузы на зерно, а ее сбор увеличили почти в 10 раз.