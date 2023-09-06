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НовостиВ мире6 сентября 2023 10:49

Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины

За его кандидатуру проголосовало 338 депутата
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины

Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины

Фото: REUTERS

Верховная Рада в среду, 6 сентября, одобрила назначение бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова министром обороны Украины. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламентария, который уточнил, что за кандидатуру проголосовало 338 депутата.

Напомним, в минувшие воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова. Тогда же стало известно и о главной кандидатуре на пост главы военного ведомства Рустема Умерова.

По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который прокомментировал данное решение, что Рустем Умеров завербован США.