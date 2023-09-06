Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины Фото: REUTERS

Верховная Рада в среду, 6 сентября, одобрила назначение бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова министром обороны Украины. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламентария, который уточнил, что за кандидатуру проголосовало 338 депутата.

Напомним, в минувшие воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова. Тогда же стало известно и о главной кандидатуре на пост главы военного ведомства Рустема Умерова.

По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, который прокомментировал данное решение, что Рустем Умеров завербован США.