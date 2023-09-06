С крабом и белыми грибами: три рецепта от шеф-повара для «быстрой» лапши

Чтобы приготовить вкусную лапшу, нужно будет купить дополнительные ингредиенты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лапша быстрого приготовления считается едва ли не самой дешевой и простой едой. Однако, оказывается, даже из нее можно сделать ресторанное блюдо, об этом рассказал «Газете.ru» шеф-повар Василий Емельяненко.

- Любая лапша (быстрого приготовления) будет вкуснее, если ее не запаривать, а варить, - советует Емельяненко.

Камчатская версия

Чтобы приготовить лапшу по такому рецепту понадобятся морепродукты: повар советует использовать фаланги краба и морские гребешки

-Складываем гребешок, нарезанный на кусочки, в тарелку, добавляем краба, лапшу, заливаем все это кипятком, засыпаем специи, размешиваем и доводим до кипения. Даем постоять пять минут, потом можно подавать на стол, - говорит шеф-повар.

По-сибирски

Для этого варианта блюда Емельяненко советует использовать белые грибы и сметану.

- В сотейник закладываем нарезанные белые грибы и воду. Как только вода закипают, добавляем лапшу, специи и доводим до кипения. Снимаем с огня и даем постоять пять минут. Разливаем по тарелочкам и добавляем ложку сметаны, - пояснил Емельяненко, уточнив, что не лишним будет украсить блюдо свежей зеленью, например, укропом.

Домашний перекус

Этот вариант лапши можно назвать самым быстрым и не дорогим. Для него понадобятся сосиски и соевый соус.

- Варим сосиски, можно добавить в воду рассол от маринованных помидоров. Когда сосиски кипят минуту, добавляем лапшу и специи, снова доводим до кипения, настаиваем пять минут. Перед подачей добавляем ложку соевого соуса и ложку майонеза, - рассказал шеф-повар.

КСТАТИ

Ранее «Известия» сообщили, что Роспотребнадзор принял меры по обнаружению и изъятию из оборота американской лапши быстрого приготовления Nissin с генно-модифицированной соей. Перед этим ведомство получило информацию о незаконном распространении этой лапши через интернет-магазины.