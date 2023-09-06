Российские ученые тестируют метод определения засвеченных автономеров камерами

Камеры ГИБДД будут фиксировать нарушения даже в сложных условиях Фото: Ольга ЮШКОВА

Российские ученые усовершенствовали алгоритмы камер видеонаблюдения на дорогах. Теперь определить можно будет даже смазанные и засвеченные номера автомобилей, сообщили «Газете.ru» в университета науки и технологий МИСИС.

- Для идентификации автономеров при обучении нейронных сетей формировались датасеты с учетом времени суток, сезона и погоды. Для определения степени смазанности была построена нейросеть с уникальной архитектурой. В ходе экспериментов предложенные подходы показали свою эффективность, - пояснили в МИСИС.

Уточняется, что идентифицировать номер авто бывает сложно из-за высокой скорости машины, яркого света фар, пыли.

Ранее телеканал «360» сообщил, что к осени 2024 года необходимо будет привести все камеры на дорогах и дорожные знаки в порядок, установленный нормами закона. В случае несоблюдения правил водители будут иметь право обжалования полученных штрафов от средств видеофиксации.

По данным «Известий» в России насчитывается 26 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД. Всего на российских дорогах (по состоянию на конец прошлого года) установлено 23,8 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации. Каждый комплекс фотовидеофиксации в среднем зафиксировал 6,8 тыс. нарушений ПДД в прошлом году.