Ортопед Черемисова: максимальный вес школьного рюкзака -10% от массы тела ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начался учебный год. Это время напряженного не только умственного, но и физического труда для детей. Большую часть дня дети находятся в сидячем положении, что негативно сказывается на опорно-двигательной системе. О том, как сохранить правильную осанку, рассказывает врач-ортопед Дарья Черемисова.

Прежде всего, необходимо знать, что в раннем школьном возрасте формируется скелет. Если сидеть неправильно (сутулясь, сводя плечи), то появляются сколиотические деформации позвоночника (гиперкифоз).

Врач рекомендует соблюдать несколько правил, чтобы сохранить красивую осанку.

Важно, сидя за партой, стопы полностью ставить на пол; локти должны чувствовать поверхность стола, а не висеть в воздухе; спиной необходимо опираться на спинку стула; каждые 45 минут надо вставать и делать разминку.

Кроме того, надо при покупке рюкзака помнить о том, что его размер не должен превышать размер спины ребенка, а весить не более 10% от массы тела. Лямки и спинка портфеля должны быть мягкими и удобными. Регулируемые лямки помогут строго держать форму спины, советует ортопед «Газете.Ru».

Необходимо также подобрать правильную ортопедическую обувь, чтобы избежать деформацию стопы и снять нагрузку с позвоночника.

Итак, зарядка, правильно подобранный рюкзак и удобная обувь помогут ребенку сохранить правильную осанку.

Ранее детский врач травматолог-ортопед Александр Григорьев рассказал, как выбрать правильный портфель. Предпочтение отдается портфелю с ортопедической спинкой. Общий вес рюкзака вместе со школьными принадлежностями не должен превышать полтора килограмма, сообщает телеканал «360».