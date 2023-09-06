Путешественник Ковалевский: экспедиция продолжится, несмотря на нападение акул

Российские путешественники пережили нападение акул. Фото: Russian Ocean Way Фото: из соцсетей

Российский путешественник, руководитель Russian Ocean Way намерен продолжить экспедицию вокруг света, несмотря на нападение акул и крушение катамарана близ Австралии. О своих планах Евгений Ковалевский рассказал «Газете.ru».

- Будем делать все, чтобы продолжить экспедицию. Я настроен однозначно. Придем в Австралию, будем искать варианты, - сказал Ковалевский.

Путешественник добавил, что вместе с катамараном были потеряны все необходимые в путешествие вещи, в том числе, генератор, солнечные панели, спальные мешки, еда и вода.

По данным «Москвы 24» капитан экспедиции Станислав Березкин, руководитель Евгений Ковалевский и участник заплыва Винсент Томас Этьен отправились в Коралловое море. Акулы атаковали их катамаран 4 сентября в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса. Нападение хищников длилось сутки, в основном ночью, из-за чего и был потерян катамаран. На помощь путешественникам пришел сухогруз.

Ранее телеканал «360» сообщил, что кругосветную экспедицию Russian Ocean Way организовало томское отделение РГО. Проект поддержал президентский фонд культурных инициатив и фонд президентских грантов.