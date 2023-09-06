Взрыв в Екатеринбурге разнёс балкон квартиры в многоэтажном доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 сентября 2023 года в Екатеринбурге прогремел взрыв в одной из квартир, в многоэтажном доме на улице Циолковского, 32. В результате лоджия одной из квартир оказалась полностью разрушена, о чём сообщил «КП-Екатеринбург», со ссылкой на источник.

Изначально предполагалось, что причиной такого мощного взрыва стал газ, однако всё оказалось не совсем так. Взрыв был вызван жильцом квартиры, когда тот неудачно попытался заправить зажигалку.

«ЧП произошло в результате неудачной попытки заправить зажигалку. Мужчину, который пытался это сделать, с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу», - сообщил источник.

По уточнённым данным, мужчина пытался заправить зажигалку газовым баллоном, в результате чего произошла разгерметизация, а затем раздался взрыв. Пожар не возник, эвакуация жителей многоэтажки также не потребовалась, несущие конструкции также не были повреждены.

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