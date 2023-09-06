Академик Нетесов спрогнозировал новую волну Covid из-за подвида "Пирола" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что новый штамм коронавирусной инфекции может стать причиной очередной волны уже текущей осенью. Речь идет о подвиде «Пирола», которая будет давать о себе знать совместно с вариантом «Эрис». По мнению ученого, аналогичная волна накроет и Европу.

Новая мутация коронавирусной инфекции «Пирола» содержит до 36 новых подвидов и может стать одним из подтипов Омикрона.

- Он содержит много новых мутаций и, похоже, может стать родоначальником нового семейства субвариантов после Омикрона», – объяснил Нетесов «Газете.Ru».

С научной точки зрения, «Пирола» - один из вариантов BA.2.86. И от него уже началась вакцинация в разных странах.

Эксперт отметил, что если человек не болел последние полтора года, то он точно находится в зоне риска. Так как антитела уже не сработают.

Ранее терапевт Андрей Звонков предупредил россиян, что с появлением новой инфекции, не стоит пренебрегать элементарными санитарными мерами предосторожности и не забывать о вакцинации. Хотя режим пандемии завершен, не надо думать, что ковида больше нет. Он будет обостряться с приходом осени, пишет Life.