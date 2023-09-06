Члены избиркома пострадали при обстреле Волновахи со стороны ВСУ Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Члены регионального избиркома пострадали при обстреле Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в среду, 6 сентября, рассказал руководитель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

«Сегодня при обстреле Волновахи пострадали наши члены избирательных комиссий», - сообщил он журналистам.

Какие-либо другие подробности произошедшего пока неизвестны.

В Донецкой Народной Республике проходит досрочное голосование на выборах депутатов народного совета. Избирательная комиссия региона заявляла, что за четыре дня явка составила почти 40%.

Ранее представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что один человек погиб и более десяти получили ранения в результате обстрелов ВСУ территории республики 5 сентября 2023 года.