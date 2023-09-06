Аналитик Демидов: отказ ЕС от газа из России исключен из-за отсутствия логистики

Европа не сможет полностью заместить российский газ Фото: Олег ЗОЛОТО

Страны Европы не смогут полностью отказаться от поставок российского газа, в том числе потому, что в ЕС нет логистических каналов импорта из других стран, сообщил РИАМО независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

- Чтобы обеспечить Европу газом, необходимо достаточное количество терминалов в Адриатике. Сейчас их недостаточно, чтобы покрыть все потребности в газе в Юго-Восточной Европе, - сказал Демидов.

Эксперт уточнил, что строительство новых терминалов в Адриатике затруднительно.

Ранее RT сообщило, что министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о зависимости страны от российского природного газа. При этом Сийярто отметил, что правительство Венгрии стремится диверсифицировать источники и маршруты доставки нефти и газа.

Заявление о невозможности полного отказа от российского газа сделал и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает «Пятый канал». При этом крупнейшими покупателями российского топлива с начала года стали две страны Евросоюза — Бельгия и Испания. По объемам поставок они уступили только Китаю.