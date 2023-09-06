Пентагон: США уверены, что ВСУ ответственно применят снаряды с обеднённым ураном Фото: "КП" Архив

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, беседуя с журналистами телеканала CNN, заявила о том, что в случае согласования передачи Украине снарядов с обеднённым ураном из США, Вашингтон уверен в том, что ВСУ будут «ответственно» применять их.

«Если они будут включены в пакет помощи сегодня или предстоящие недели, мы полностью уверены, что украинцы будут применять их ответственно…», - заявила Сингх.

Она добавила, что снаряды с обеднённым ураном по-стандарту применяются в танках как США, так и многих стран НАТО, однако Сингх не хочет, якобы, забегать вперёд официальных заявлений Белого дома.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД России рассказали о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном на Украине. После того, как склад таких боеприпасов был подорван в Хмельницкой области, всю ту территорию накрыло облаком радионуклидов.