Блинкен: США направят захваченные у бизнесменов РФ активы на нужды боевиков ВСУ Фото: REUTERS

Средства, конфискованные США у подсанкционных российских бизнесменов, пойдут на нужды боевиков ВСУ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», - сказал Блинкен.

Госдеп в пресс-релизе пояснил, что речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые пойдут на их «реинтеграцию и реабилитацию».

Напомним, в начале февраля США впервые направили на помощь Украине активы, конфискованные у россиянина. Речь шла о сумме в более чем пять миллионов долларов, конфискованных у российского предпринимателя Константина Малофеева.

Как писал сайт KP.RU, 29 марта 2022 года сенаторы США внесли законопроект, предусматривающий направление конфискованных российских активов на восстановление Украины и помощь беженцам.

Отмечалось, что один из способов помочь - это перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации и предоставлению этих средств народу Украины для помощи в текущей гуманитарной деятельности.