Reuters: Делегация Китая посетит Северную Корею по случаю 75-летия республики Фото: REUTERS

Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Лю Гочжуном на этой неделе посетит КНДР по случаю 75-летия образования народной республики, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным издания, делегация будет состоять из членов правительства и Коммунистической партии Китая.

Как писал сайт KP.RU, глава Северной Кореи Ким Чен Ыну построил горнолыжные курорты и небоскребы, оживил торговые отношения с Китаем. В 2019 году товарооборот между странами достиг 2,24 млрд долларов, но пандемия обвалила эти показатели - в 2021-м объем торговли сократился до 318 миллионов долларов.

В последнее время уделяется внимание реализации гражданских проектов. Было введено 12-летнее обязательное бесплатное школьное образование. Поставлены задачи по увеличению производства тканей, чтобы для детей изготовляли разные варианты школьной формы, рюкзаков.

В стране реализуется стратегия по сближению уровня жизни в городах и деревнях. Увеличилось строительство идеальных для жизни городов, один из них - Самчжиён - был презентован в 2019-м.