Байден планирует отменить лицензии на добычу углеводородов на Аляске Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден намерен отменить выданные при Трампе разрешения на аренду федеральных земель в штате Аляска для разработки нефтяных и газовых месторождений, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«В свете того, что из-за климатического кризиса температура в Арктике повышается в два раза быстрее, чем в других частях мира, мы обязаны защитить этот ценнейший регион на все времена», — отмечается в документе.

Байден подчеркнул, что его администрация «продолжит предпринимать решительные шаги» в свете изменения климата на планете.

Как писал сайт KP.RU, 11 августа Трамп назвал своего конкурента и действующего главу администрации США Джозефа Байдена натуральным сумасшедшим.

По словам Трампа, Байден является ментальной катастрофой, которая ведет Соединенные Штаты в ад.

Так, в Аризоне репортер спросила Байдена, готов ли он объявить национальный режим ЧП в связи с климатом (в США сейчас никак не могут справиться пожарами, но есть и другие природные катаклизмы).

Байден пояснил, что мы сохранили много земель, мы снова вошли в Парижское соглашение по климату. Мы передали объект климат-контроля стоимостью 368 млрд. долларов.

И сейчас в Америка пытаются понять, что за объект с такой гигантской стоимостью он имел в виду. Ответа нет.