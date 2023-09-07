Черновик песни Bohemian Rhapsody с первым названием продали за 1,7 млн долларов Фото: EAST NEWS

Черновик песни Bohemian Rhapsody рок-группы Queen, написанный карандашом Фредди Меркьюри, продали на аукционе за 1,7 миллиона долларов.

Лист бумаги с первоначальным название песни - Mongolian Rhapsody, выставлялся на торги аукционным домом Sotheby's.

Как писал сайт KP.RU, в 2019 году картина известного на весь мир импрессиониста Клода Моне из серии «Стога сена» ушла с молотка за рекордные 110,747 миллионов долларов.

В 2020 году акустическая гитара умершего в 1994 году лидера группы Nirvana Курта Кобейна ушла с молотка за более чем шесть миллионов долларов.

23 июня 2023 года на состоявшемся в Цюрихе аукционе были проданы сразу четыре картины уроженца Беларуси Марка Шагала. Суммарная стоимость картин Шагала, проданных на аукционе, превысила 1,5 миллиона долларов.