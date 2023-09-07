Губернатор Голубев: Над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила два беспилотника

Губернатор Голубев: Над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила беспилотник Фото: REUTERS

В небе над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Около 3.00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летальный аппарат», - написал Голубев. Он отметил, что последствия на земле уточняются.

Немного позже глава региона уточнил, что средствами ПВО сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре.

«В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», - уточнил Голубев.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября Минобороны РФ сообщило, что над Брянской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат. В ведомстве заявили, что пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью.

Утром 5 сентября российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым беспилотником самолетного типа.

Ночью 4 сентября над Черным морем вблизи Крыма был сбит украинский дрон самолетного типа.