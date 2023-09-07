Минобороны РФ: Системы ПВО сбили беспилотники в Подмосковье и Ростовской области Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что российскими системами ПВО отражены атаки беспилотников в Подмосковье и Ростовской области.

«7 сентября около 03.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в Раменском городском округе уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Предварительно, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет. На месте работают экстренные службы.

Также Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в небе над Ростовом-на-Дону системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата.

Один беспилотник упал за городом в западной части Ростова-на-Дону, второй - в центре.

В результате инцидента были повреждены несколько легковых автомобилей, пострадал один человек, от госпитализации он отказался.