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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 7:15

Балицкий: беспилотники ВСУ атаковали город Энергодар Запорожской области

По предварительным данным, в результате удара пострадавших нет
Сергей ЧИКОВ
Власти Запорожской области заявили об атаке беспилотников ВСУ на Энергодар

Власти Запорожской области заявили об атаке беспилотников ВСУ на Энергодар

Фото: REUTERS

Администрация Энергодара сообщила, что 7 сентября украинские войска нанесли удар беспилотниками по городу. Несколько БПЛА врезались в верхние этажи 14-этажного жилого дома.

“Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано”, — сказали журналистам в администрации.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал эту атаку бессмысленным и циничным ударом, в очередной раз показывающим преступность киевского режима.

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