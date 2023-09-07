Балицкий: беспилотники ВСУ атаковали город Энергодар Запорожской области

Власти Запорожской области заявили об атаке беспилотников ВСУ на Энергодар Фото: REUTERS

Администрация Энергодара сообщила, что 7 сентября украинские войска нанесли удар беспилотниками по городу. Несколько БПЛА врезались в верхние этажи 14-этажного жилого дома.

“Боевики киевского режима атаковали Энергодар беспилотными летательными аппаратами. Жертв не зафиксировано”, — сказали журналистам в администрации.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал эту атаку бессмысленным и циничным ударом, в очередной раз показывающим преступность киевского режима.

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