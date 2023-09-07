Житель Красноярского края заразился туляремией, не вымыв нож после давки клещей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Красноярского края заболел туляремией после того, как резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, туляремия выявлена у 67-летнего жителя Балахтинского района. Мужчина снимал со своей одежды клещей и давил их руками и ножом, им же он потом резал колбасу, сообщает Роспотребнадзор.

С 2012 года это третий случай заболевания, до этого болезнь была зафиксирована в 2012 и 2022 годах. Возбудитель инфекции передается человеку и от грызунов, и от насекомых-переносчиков. Болезнь сопровождается лихорадкой, язвами, увеличением лимфатических узлов и пневмонией.

Между тем, с 24 июля по 20 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Об этом сообщили в ВОЗ.